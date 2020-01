Géolocalisation et affluence en temps réel, fini les cars scolaires old school

Publié le 27/01/2020 • Par Alexandra Caccivio • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Ubitransport gère les réseaux de transport public à partir de solutions 100 % numériques, smartphone et cloud, quelle que soit la taille du territoire. Une trentaine de réseaux de transport scolaire sont équipés de l’outil 2school. L'intérêt pour les collectivités ? Connaître leur fréquentation réelle, et adapter en conséquence l'offre de cars.

Chiffres-clés Promesse : amélioration des services aux usagers ; efficience économique ; qualité de service et optimisation du réseau.

Risque : les données collectées sont variées et nombreuses. Il est nécessaire d’identifier celles qui sont prioritaires sur lesquelles la collectivité va travailler.

Des cars surdimensionnés qui voyagent à moitié vides : c’est, pour les collectivités qui financent les transports, une gabegie. Selon les régions, entre 10 et 20 % des abonnements souscrits par les scolaires sont des abonnements dits « de confort », que les familles ont pris « au cas où », si elles ne peuvent pas, par exemple, un jour, déposer leur enfant. Comment connaître la fréquentation réelle et, partant, adapter le trajet ou la taille des cars ? Comment, ainsi, réduire le coût du service estimé, qui, selon l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public, s’élève à 996 euros par an et par élève transporté ? C’est l’un des enjeux auxquels répond Ubitransport, avec sa solution doublement connectée.

Confiance avec les familles

L’entreprise, dont le siège se situe à Mâcon, en Saône-et-Loire, équipe les cars et les ...

