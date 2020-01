Indispensables techniciens de laboratoire routier

Sur les chantiers, les techniciens de laboratoire routier contrôlent la qualité et la conformité des matériaux de construction comme les bitumes, les bétons, les granulats et leurs constituants dans le cadre de l’assurance qualité des ouvrages.

Par Jean-Charles Chevassus

Le technicien de laboratoire routier, aussi appelé agent technique de laboratoire, a un métier qui nécessite de grandes connaissances concernant les matériaux de construction. Son rôle consiste en effet à réaliser les tests et contrôles de conformité des matériaux dans le cadre, par exemple, de la construction de routes. Il est amené à effectuer des analyses en laboratoire sur de nombreux matériaux différents comme les granulats, les enrobés et liants, les bitumes et les émulsions, ou encore sur les produits en béton. Son activité prend racine en amont des chantiers avec le contrôle des produits durant leur processus de fabrication ...