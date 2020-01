Baromètre des territoriaux

Publié le 27/01/2020 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : le dialogue social existe-t-il dans votre collectivité ?

Si, au niveau national, les syndicats de la fonction publique dénoncent un dialogue social quasi inexistant avec le gouvernement, la perception est tout autre localement : 81 % des répondants à notre baromètre considèrent qu’il existe bel et bien. Les agents de la catégorie C sont toutefois plus sceptiques : 68 %, contre 80 % des « B » et 85 % des « A », répondent par l’affirmative. La loi de transformation de la fonction publique changera-t-elle la donne ? L’objectif est, en tout cas, de « promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics ». Fusion des instances et réorganisation des commissions administratives paritaires sont au menu. A venir aussi, les ordonnances sur toutes dispositions favorisant, au niveau local, la conclusion d’accords négociés.

Références Etude réalisée par Infopro digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 23 octobre au 5 novembre 2019 (211 répondants).

Cet article est en relation avec le dossier