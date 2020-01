Réaliser un bilan de compétences

Les plans climat-air-énergie territoriaux sont des documents clés de la mise en œuvre des politiques publiques climatiques locales. Tous les territoires n’ont pas encore finalisé leur exercice papier, alors qu’il faut plus que jamais passer à la mise en ...

Un des principaux axes de la loi Elan est consacré à la construction et à la simplification de l’acte de construire. Transformer les bureaux en logement, construire mieux, plus et moins cher sont des ambitions affichées à travers les différentes procédures ...