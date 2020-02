Zéro artificialisation nette, un objectif flou

Introduit par le plan national biodiversité, l’objectif de zéro artificialisation nette n’en est qu’à ses prémices. Extrêmement transversale, son application interroge autant sur la mesure de l’artificialisation que sur l’ambition du dispositif.

Chaque année en France, 20 000 hectares (ha) d’espaces naturels sont artificialisés pour créer de l’habitat (41,9 %), des routes (27,8 %) et de nouveaux services et loisirs (16,2 %). Pour freiner l’étalement urbain, le plan biodiversité a lancé le 4 juillet 2018 un nouveau principe ambitieux en direction des collectivités : atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN). Pour ce faire, il préconise de favoriser un urbanisme sobre dans les documents d’urbanisme et d’améliorer la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) dans les projets d’aménagement.

Privilégier la réhabilitation, la ...