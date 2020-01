ESS : les départements concernés par l’expérimentation du travail d’intérêt général

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Publié le 21/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Une expérimentation permet à des entreprises de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à des sociétés à mission d’accueillir des personnes astreintes à l’exécution d’un travail d’intérêt général. D’une durée de trois ans, elle vise à favoriser la création de postes de travail d’intérêt général là où il en manque et à permettre une diversification des postes existants

Un arrêté du 20 janvier fixe la liste des départements concernés par cette expérimentation. La mesure de travail d’intérêt général peut être exécutée à titre d’expérimentation dans les établissements des entreprises de l’économie sociale et solidaire et des sociétés à mission qui sont situés dans les départements des Alpes-Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), de Côte-d’Or (21), de Haute-Garonne (31), de Gironde (33), de l’Hérault (34), d’Ille-et-Vilaine (35), d’Indre-et-Loire (37), d’Isère (38), de Loire-Atlantique (44), de Moselle (57), du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), du Bas-Rhin (67), du Rhône (69), de la Sarthe (72), de Paris (75), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93) et de La Réunion (974).