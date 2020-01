Renouvellement urbain : à quand un cahier des charges types pour les expropriations ?

Expropriation

Publié le 21/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse écrite du ministère de la justice : Le cahier des charges visé aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être établi en amont de la déclaration d’utilité publique d’une opération d’expropriation par l’entité bénéficiaire de cette opération, en vue de la cession ultérieure des biens expropriés à un tiers.

Ce cahier des charges est un outil contractuel permettant d’assurer l’adéquation et la continuité de l’affectation du bien exproprié aux objectifs globaux poursuivis par l’opération déclarée d’utilité publique, bien qu’il soit passé en d’autres mains.

Dans certaines hypothèses déterminées par décret, diverses clauses types doivent obligatoirement être insérées au cahier des charges.

Ces clauses type sont détaillées aux annexes I à V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elles sont issues du décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l’urbanisme et de l’habitation, pris par le ministère du logement et de la reconstruction, et n’ont jamais été modifiées.

Dès lors qu’un cahier des charges est établi par application des dispositions des annexes I à V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il s’impose au cessionnaire du bien exproprié et revêt le caractère d’un acte administratif réglementaire, dont la légalité est appréciée par le juge administratif (CE, 27 juillet 2005, n° 268715, Sté La Foncière Du Golf).

Il ressort de cette réglementation qu’en l’absence de clause type obligatoire conférant au cahier des charges une nature réglementaire, ce dernier peut s’analyser en stipulations contractuelles librement adoptées par les parties à la vente, sauf à constater par ailleurs l’insertion d’autres formes de clauses exorbitantes du droit commun.

La Cour de cassation juge ainsi qu’en cas de revente du bien exproprié par le cessionnaire initial, le cahier des charges n’est opposable au sous-cessionnaire qu’autant qu’il a été expressément annexé à l’acte entre les parties et se trouve donc intégré au champ contractuel (3e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-12.222).

L’absence d’actualisation des clauses type existantes ou de création de clauses type nouvelles, pour réglementer des cessions procédant d’opérations d’aménagement non encore encadrées par les annexes I à V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’est pas de nature à générer un obstacle à la constitution ou à la validité des cahiers des charges.

A défaut de réglementation, ces derniers sont librement établis par l’entité bénéficiaire de l’expropriation, qui peut cependant être conseillée dans ses choix.