Gouvernance de l’eau : trop de règles tue la règle

En analysant la gouvernance de l’eau depuis 1750, des chercheurs démontrent que l’inflation perpétuelle des règles, loin d’améliorer les choses, peut générer des dysfonctionnements. La pierre d’achoppement serait notamment la divergence d’intérêt entre le droit public et le droit privé.

La multiplication des règles est-elle réellement positive pour améliorer la gouvernance de l’eau et mieux protéger la ressource ? Alors que la France est empêtrée dans l’application de la loi sur la Gemapi et de la loi NOTRe avec les transferts de compétences eau et assainissement, une étude de deux universités Suisses (1) permet de prendre un peu de hauteur.

Le piège de la complexité

Normalement, grâce à l’expérience (meilleur choix) et au mécanisme d’essai/erreur, la gouvernance de l’eau aurait dû s’améliorer au fil du temps. Mais contrairement à l’idée générale, l’étude montre que les ...