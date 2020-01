Trouver la complémentarité entre chambres des métiers et collectivités

Développement économique

Publié le 20/01/2020

Les agents des chambres des métiers et de l’artisanat seront davantage sur le terrain, après le nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) trisannuel signé le 14 janvier avec l’État. Le président de CMA France Bernard Stalter propose aux services de développement économique de « se reposer » sur l’expertise de son réseau.

Les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) se réorganisent. Le 14 janvier 2020, CMA France a signé avec le ministère de l’Économie et des finances le nouveau contrat d’objectifs et de performance 2020-2022. Le réseau espère resserrer ses liens avec les EPCI et apporter sa pierre aux politiques régionales de développement économique.

« Tout est à construire »

Les CMA doivent signer les contrats d’objectifs et de moyens pendant ce premier semestre 2020 avec les régions et l’État. « Avant la loi Pacte, rien n’obligeait les conseils régionaux à associer les CMA à leur réflexion sur l’aménagement du territoire, le développement économique et les exportations, explique Jacques Garau, directeur général de CMA France. La contribution des CMA est désormais officialisée. Nous espérons que ...

