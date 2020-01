Elections : fin du nuançage pour les communes de moins de 9000 habitants

Elections municipales 2020

Publié le 20/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Dans une circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, le Premier ministre a annoncé la fin du nuançage des listes et des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants (ainsi que ceux des communes chefs-lieux d’arrondissement qui n’atteindraient pas ce seuil).

Les élus sortants qui sont à nouveau candidats se verront attribuer automatiquement leur nuance des élections de 2014.

Pour les autres candidats, la circulaire rappelle que « le travail d’attribution des nuances constitue une étape primordiale du travail de prévision et d’analyse électorale ». Cette attribution sera donc le résultat d’un faisceaux d’indices objectifs, comme les soutiens apportés à un candidat, les déclarations officielles, les appartenances politiques, et les autres mandats électifs.

Une seule nuance sera non marquée politiquement : la nuance « Divers ». Cette nuance ne devra être attribuée que « si les candidats ne revendiquent aucune étiquette particulière et seulement s’il est avéré qu’ils ne sont rattachés à aucune sensibilité politique précise ». Les préfets sont sommés d’appliquer cette nuance « avec discernement pour éviter qu’une multiplication de candidats classés DIV ne se traduisent par une hausse inconsidérée des voix et des pourcentages de cette nuance », ce qui amènerait « à sous-estimer les principaux courants politiques ».

