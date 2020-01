Adjoint aux finances, un tremplin pour devenir maire

Elections

Publié le 20/01/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

A moins de deux mois des élections municipales, dans plusieurs villes d’ex maires-adjoints aux finances sont candidats au poste suprême de maire. Cette fonction est devenue en quelques années souvent un passage obligé pour devenir édile de sa commune. Décryptage.

De Dives-sur-mer à Bordeaux, dans de nombreuses communes, d’actuels ou d’anciens adjoints aux finances se présentent pour succéder au maire sortant lors des scrutins des 15 et 22 mars prochain. Un phénomène qui s’explique par le prestige de la fonction selon Antoine Homé. Le maire de Wittenheim (14 500 hab., Haut-Rhin) et rapporteur de la commission finances et fiscalité locales de l’Association des Maires de France ne le cache pas. « Adjoint aux finances est un poste stratégique car il est panoramique et permet de voir l’ensemble des domaines municipaux. Cette fonction est confiée par le maire à quelqu’un en qui il a une confiance absolue ».

Un levier de pouvoir

Le politologue Patrick Le Lidec le confirme. « C’est un poste extrêmement privilégié en termes d’informations par rapport ...