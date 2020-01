Finances locales : l’essentiel de la semaine du 13 au 19 janvier

Agenda

Cette semaine, le Club Finances révèle en exclusivité une note confidentielle de la DGCL datée du 28 décembre 2019 sur l’application de la compétence eau et assainissement après la loi engagement et proximité, en particulier par les communautés de communes.

Les pôles de compétitivité s’opposent à leur transfert aux régions

Le Club a interviewé Jean-Luc Beylat, président de l’association française des pôles de compétitivité (AFPC), qui défend le modèle actuel de gestion des pôles et son efficacité. Il s’oppose fermement dans nos colonnes au transfert de leurs crédits de fonctionnement, et ainsi de leur gouvernance, aux Régions.

Faut-il supprimer les communes et départements ?

Le Club lance cette semaine une série d’interview sur les enjeux autour des finances locales dans le cadre des municipales. Et on commence fort avec cette note de l’Institut des politiques publiques (IPP), publiée en novembre 2019, qui jette un pavé dans la marre en préconisant la suppression des communes et des départements pour alléger le millefeuille territorial français. Le Club Finances est allé interroger Emmanuelle Taugourdeau, chercheuse au Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et coauteure de la note.

Le Club s’est aussi intéressé à la nomination de Didier Migaud à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) après une décennie à la tête de la Cour des comptes.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : un billet sur le temps des investissements immatériels, un article sur la fonction d’adjoint aux finances comme tremplin pour devenir maire, un article sur les voeux de l’AdCF, un article sur le financement des projets de ville intelligente, un article sur une décision du conseil d’Etat sur la TEOM excédentaire, une fiche finances sur le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 des collectivités, un article sur la négociation de prix d’un bien immobilier, etc…

