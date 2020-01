France Mobilités va monter en puissance en 2020

Transports

Le ministère de la Transition écologique et solidaire veut donner un second souffle à l'initiative France Mobilités, afin de souligner son rôle dans les territoires pour soutenir les solutions de mobilité innovantes des collectivités.

L’initiative France Mobilités lancée par le gouvernement prend de l’ampleur en 2020, et cela, au plus près des collectivités locales : mise en place de cellules régionales de soutien en ingénierie territoriale pour aider les projets de mobilité des collectivités, mise en œuvre d’un réseau d’ambassadeurs parlementaires (députés et sénateurs) pour expliquer et diffuser la démarche France Mobilités sur leur terrain, lancement du quatrième appel à manifestation d’intérêt « Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables »… Autant d’initiatives censées faire émerger des projets locaux. « Notre initiative France Mobilités va s’amplifier pour construire une dynamique de solutions de mobilité innovantes dans les territoires » a confirmé Elisabeth Borne, la ministre de la ...

