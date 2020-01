« J’ai vu les sapeurs-pompiers sous le choc, au bord des larmes »

Sécurité civile

Publié le 17/01/2020 • Par Coline Léger • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

Alors qu'un millier de sapeurs-pompiers ont défilé ce 17 janvier dans les rues de Strasbourg pour protester contre une série d'agressions récentes, le président du conseil d'administration du SDIS du Bas-Rhin,Thierry Carbiener, se dit scandalisé et s'interroge sur les réponses à apporter aux agressions.

Après les échauffourées de la Saint-Sylvestre, un homme secouru par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin les a agressés au couteau le 12 janvier. Thierry Carbiener, président du Sdis67 , revient sur ces violences. des agressions que les soldats du feu estiment de plus en plus nombreuses dans l’exercice de leurs missions.

Les sapeurs-pompiers dénoncent des agressions de plus en nombreuses. Quelle est votre réaction ?

C’est inacceptable ! Le week-end dernier, à Schiltigheim, un homme sous l’emprise de l’alcool, dont la compagne avait alerté les secours, a agressé deux sapeurs-pompiers au couteau. Ils ont dû se réfugier derrière une porte. L’un d’entre eux s’en tire avec une blessure légère au visage. Mais lui et ses coéquipiers sont en état de choc. Et cela d’autant plus que nous sortons ...