2020, une année dense pour les bailleurs sociaux

Logement social

Publié le 17/01/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Flickr CC by sa Alexandre Prévot

Réforme des attributions de logements, démarrage effectif des chantiers de la rénovation urbaine et revenu universel d'activité seront au menu des bailleurs sociaux en 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour le monde HLM, 2019 a été placée sous le signe des négociations financières, avec la clause de revoyure et les modalités pour atténuer la mise en place de la réduction du loyer de solidarité. 2020 sera une année plus technique, mais aussi lourde d’enjeux, avec notamment les élections municipales, et la fin de la concertation sur le revenu universel d’activité, qui pourrait intégrer les aides personnelles au logement.

La réforme des attributions au menu

Il s’agira tout d’abord pour les bailleurs sociaux de rentrer dans le dur de la mise en oeuvre de la loi Elan du 23 novembre 2018, avec plusieurs dispositifs techniques. La loi Elan rend le dispositif de cotation de la demande de logement social obligatoire pour les intercommunalités tenues de se doter d’un PLH, ce ...