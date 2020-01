Anne Hidalgo veut féminiser sa future police municipale

Elections 2020

La maire (PS) de Paris, candidate à sa réélection en mars prochain, veut créer une police municipale composée d’autant d’hommes que de femmes. Une proposition réalisable ?

C’est promis. Si elle est réélue en mars, Anne Hidalgo, l’actuelle maire (PS) de Paris, créera une police municipale paritaire avec « autant de femmes que d’hommes ». A ce jour, la capitale dispose de 3400 agents chargés de lutter, notamment, contre les incivilités et les discriminations. Ces effectifs augmenteront pour atteindre 5000 agents en 2020, lors de la création de la police municipale parisienne. Ce sont ces agents qui patrouilleront dans les rues de la capitale dans un nouvel uniforme floqué de l’appellation « police municipale ». Cette police ne sera pas armée, ou seulement d’un bâton de défense et d’une bombe lacrymogène. La maire entend par ailleurs limiter leurs pouvoirs à la lutte contre les incivilités, l’insalubrité et les tapages nocturnes.

