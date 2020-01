Ile-de-France : la grève des transports publics accélère les politiques en faveur du vélo

Valérie Pécresse annonce 5 000 vélos électriques supplémentaires à la location, une aide de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique et la gratuité du stationnement dans les parkings à vélos pour les abonnés au pass Navigo annuel.

Bravant l’hiver, les risques d’accidents (un cycliste est mort jeudi 16 janvier porte de Clichy, heurté par un camion), l’exaspération des automobilistes coincés dans les bouchons depuis le début de la grève le 5 décembre à la RATP et la SNCF, les cyclistes battent comme jamais le pavé parisien et francilien. Selon les décomptes de la Ville de Paris et les données publiques des bornes Eco Counter rue de Rivoli et boulevard Voltaire (deux axes principaux de la capitale), le nombre de cyclistes a bondi de plus de 100%. Sur le Réseau express vélo (REVe), ces 1 000 km de voies cyclables sécurisées, l’accélération est encore plus fulgurante : + 200%.

5 000 « Véligo » supplémentaires

Un bon point pour la maire sortante Anne Hidalgo qui se lance tout juste (officiellement) dans la campagne des ...