[ENTRETIEN] Finances locales

« Pour la viabilité des finances publiques, il faut supprimer la commune et le département »

Publié le 16/01/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Fotolia M. Schuppich

A quelques semaines des élections municipales, le Club Finances s'intéresse aux enjeux autour des finances locales des scrutins des 15 et 22 mars 2020. Pour ce premier volet de notre série, Emmanuelle Taugourdeau, chercheuse au Centre de recherche en économie et statistique (CREST), s'interroge sur l'avenir des finances locales après 2020 et propose de supprimer les échelons communal et départemental.

