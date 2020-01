[Entretien] Environnement

Publié le 22/01/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : France

Le président de la 6e chambre du contentieux de Conseil d’Etat, Fabien Raynaud, intervenait à une table ronde lors d’un colloque sur la démocratie environnementale organisé au Sénat le 29 novembre. Il revient sur ce thème.

Chiffres-clés 2016 : deux ordonnances viennent réformer la démocratie environnementale.

2005 : la participation est érigée en principe constitutionnel avec l’adoption de la charte de l’environnement.

1983 : la loi « Bouchardeau » du 12 juillet 1983 est la première loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement.

Vous avez participé au colloque sur la démocratie environnementale, qui s’est tenu au Sénat. En quoi ce sujet concerne-t-il directement le Conseil d’Etat ?

Le Conseil d’Etat compte dix chambres dans la section du contentieux. La sixième, que je préside, travaille notamment sur des sujets d’environnement.

C’est un contentieux important pour cette chambre puisque, sur quelque 700 affaires que nous gérons par an, la moitié environ relève du droit de l’environnement.

La démocratie environnementale vous semble-t-elle menacée aujourd’hui ?

Nous n’observons en tout cas pas de régression de ce contentieux. Au contraire, les saisines sont nombreuses et la démocratie environnementale me semble à cet égard très dynamique. Et je ne parle pas d’affaires emblématiques, comme celle concernant la ...