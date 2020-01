Prévention des risques industriels

Le gouvernement esquisse son plan d’actions post-Lubrizol

Publié le 16/01/2020 • Par Alizée Guilhem • dans : actus experts technique, France

Twitter @CCastaner

Plus de trois mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté des pistes de travail pour améliorer la prévention des risques industriels. Parmi les nombreuses réflexions sur la table, se distingue la volonté affichée de « moderniser » les outils de dialogue et de concertation avec les riverains

