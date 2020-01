Le maire bétonneur est mort, vive le maire aménageur !

Municipales

Publié le 20/01/2020 • Par Françoise Sigot • dans : France

Pour maintenir un rythme de construction élevé, tout en soignant le cadre de vie, les maires revoient leurs modes d’action.

A quelques semaines du scrutin municipal, le slogan « maire bâtisseur, maire battu », lancé dans les années 70 par Pierre Billotte, maire de Créteil (Val-de-Marne), revient sur le devant de la scène, accentué par l’urgence écologique. Parmi les maires des grandes villes de France, nul ne l’ignore. Mais les faits sont là.

Selon le dernier recensement de l’Insee, depuis 2011, la croissance de la population française a atteint 1,1 % par an dans la zone urbaine de Lyon, 1,5 % à Toulouse et à Nantes, 1,6 % à Bordeaux et à Montpellier, et 1,4 % à Rennes. En région parisienne, bureaux et plus encore logements font défaut. « J’ai 5 000 demandes de logements en attente et il faudrait ne plus construire ? » interroge Bertrand Kern, maire (PS) de Pantin (55 300 hab., Seine-Saint-Denis), lauréat du ...

