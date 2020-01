Rénovation, précarité, réseaux… un programme chargé en 2020

Energie-Bâtiment

Publié le 16/01/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

L'année 2020 sera marquée par les résultats de cette démarche inédite de la Convention citoyenne sur le climat, qui décidera peut-être en avril de relancer la taxe carbone. Beaucoup d'évolutions sont également attendues dans le domaine du bâtiment (RE2020, décret tertiaire...), des réseaux énergétiques et de la lutte contre la précarité énergétique.

Comme souvent, l’actualité de la thématique énergie sera riche en 2020. Et comment ne pas commencer par l’une des réelles nouveautés de ces dernières années, avec la mise en place cette assemblée de 150 citoyens – la fameuse « Convention citoyenne pour le climat » – qui va devoir livrer ses conclusions et ses propositions en avril prochain. Invité par cette assemblée le 10 janvier, Emmanuel Macron a confirmé que les mesures qui seront proposées pourront être reprises, plus ou moins sans filtre. En fonction notamment de la nature de ces mesures et du respect de la Constitution (dont le Président de la République est le garant), cela pourra donner lieu à une loi qui sera soumise au Parlement, ou à un référendum « qui créera un arc électrique et une pression pour construire une loi ...