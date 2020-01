La carrière de la discorde

Développement économique

Publié le 15/01/2020 • Par Pascale Tessier • dans : France

Des élus avaient soutenu une extension de carrière dans les Yvelines, s'opposant aux populations inquiètes pour l'environnement. Mais l'entreprise qui devait en bénéficier a décidé de délocaliser son siège social...

Le ciment prend l’eau, rien ne va plus entre Calcia et les pouvoirs publics ! Le bras de fer qui se joue entre des élus des Yvelines d’un côté et le cimentier de l’autre pourrait ne tourner ni à l’avantage des premiers qui défendent l’emploi, ni en faveur du second qui ne goûte guère aux ultimatum. Entre les deux, le préfet, Jean-Jacques Brot espère encore pouvoir tenir un rôle de facilitateur », ouvert au dialogue mais ferme.

Des poids lourds dans la balance

Une cimenterie a besoin de calcaire cimentier pour fonctionner. À Gargenville (Yvelines) où elle existe depuis 1921, l’usine Calcia profite ainsi de la carrière de Guitrancourt, depuis plusieurs décennies. Mais une carrière n’est pas éternelle, et faute d’une nouvelle centaine d’hectares à exploiter, l’usine aurait dû cesser son ...