Jean-Louis Borloo dénonce un « furieux problème de décision publique »

Politique de la ville

Publié le 15/01/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Pour la première fois depuis le rejet par Emmanuel Macron de son plan pour la politique de la ville, Jean-Louis Borloo a été auditionné sur ce thème, mercredi 15 janvier, par la commission des affaires économiques du Sénat. L'ancien ministre de la ville dénonce un « furieux problème de décision publique » et relance sa proposition de création d'un Cour d'équité territoriale.

Plus d’un an et demi après le rejet par le président de la République de son plan pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, Jean-Louis Borloo s’est exprimé officiellement sur ce sujet, mercredi 15 janvier, devant la commission des affaires économiques du Sénat, qui l’y avait invité.

Une audition que l’ancien ministre de la Ville a d’emblée tenue à placer hors de tout « agenda politique » . Il s’est ainsi plusieurs fois refusé à critiquer le Président de la République ou le titulaire actuel du portefeuille de la Ville, Julien Denormandie, qui, dit-il, « essaie de faire ».

La rénovation urbaine : « arrêtée par Bercy »

Cela ne l’empêche pas d’être critique à l’égard du pilotage actuel de la politique de la ville. ...