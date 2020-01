Livre blanc sur la sécurité : les cadres territoriaux publient 133 propositions

Sécurité

Publié le 15/01/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Alors que le gouvernement vient de lancer une consultation nationale sur la sécurité intérieure en vue d'un futur Livre blanc, l'Association nationale des cadres territoriaux de sécurité (ANCTS) apporte sa pierre à l'édifice en formulant une salve de propositions touchant à la tranquillité publique, à la prévention de la délinquance et à la gestion de crise.

A deux mois des élections municipales, et alors qu’elle réunira le 6 février son congrès annuel à Gerzat en présence du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, l’Association nationale des cadres territoriaux de sécurité publie une plateforme de propositions afin de mieux prendre en compte « le rôle des collectivités territoriales et de leurs cadres dans les questions de tranquillité publique, de sécurité civile et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ».

« De supplétifs de l’Etat, les collectivités territoriales doivent devenir des acteurs à part entière, dotées des outils nécessaires à leur bon fonctionnement » note le président de l’ANCTS, Cédric Renaud qui souhaite « passer à la ...