Fiscalité

Taxe sur les ordures ménagères excédentaire : Le Conseil d’État assouplit sa position !

Publié le 15/01/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Gautier Willaume / Adobe Stock

Les jugements visant à prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour des sociétés requérantes au motif que le produit, et donc le taux, de la TEOM était « manifestement disproportionnés » par rapport au montant des dépenses visant à assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, n’ont cessé de se multiplier ces dernières années.

