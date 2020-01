Culture et patrimoine revitalisent les cœurs de ville

Développement local

Publié le 23/01/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : Innovations et Territoires, Régions

La culture sous toutes ses formes peut être un vecteur pour revitaliser les centres des villes moyennes. Celles-ci disposent d’atouts importants, comme leur patrimoine. Ces initiatives profiteront aux habitants, qui auront un meilleur accès à la culture, mais aussi aux visiteurs, avec des retombées pour les commerçants. La Banque des territoires finance des aides en ingénierie. Les communes cherchent à développer des synergies locales et des partenariats privés.

Chiffres-clés 750 actions concernent le patrimoine parmi les 4 000 actions engagées dans le dispositif Action cœur de ville. La culture est désormais reconnue comme un vecteur d’attractivité pour les centres des villes moyennes. Certains dispositifs annoncés par le ministre de la Culture sont loin d’être une réalité dans les territoires, tels les "quartiers culturels créatifs", d’autres doivent faire leur preuve comme les Micro-folies.

« Chaque ville peut et doit avoir un lieu de culture, car l’attractivité d’un territoire tient d’abord à sa richesse culturelle », affirmait Franck Riester, ministre de la Culture, à l’occasion de la 2e rencontre nationale d’Action cœur de ville, en mars 2019, à Paris. La culture n’était pourtant pas en première ligne, lors du lancement, en 2018, du programme national en faveur de la revitalisation des centres des villes moyennes (222 au total). Mais, aujourd’hui, il semblerait que les choses aient changé et qu’elle soit perçue comme un levier d’attractivité. « Nous devons réinvestir le patrimoine, encourager la création architecturale contemporaine, rénover le bâti, revitaliser le commerce et créer des dynamiques vertueuses, reconquérir l’espace public, réinventer les lieux désaffectés », a énuméré le ministre.

Un rôle important de cohésion et de dynamisme

Au-delà de ces intentions, des outils commencent à émerger à différentes échelles. A Auxerre (34 900 hab., Yonne), la direction de la culture fait désormais partie du groupe de travail Action cœur de ville. « Cette organisation permet des actions coordonnées. Mais ce n’est pas un axe si évident alors qu’il a toute sa place dans les projets d’aménagement », constate Thierry Creteur, le directeur « culture, sport et événements » de la ville. Au niveau des services déconcentrés, les directions régionales des affaires culturelles participent ...

