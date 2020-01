Le marché des télécoms se concentre, quelles conséquences ?

Réseaux

Publié le 22/01/2020 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Les opérateurs de télécoms se regroupent, ce qui pourrait accroître les coûts pour les collectivités.

Le marché des télécoms est en pleine mutation. Fin novembre 2019, SFR rachetait l’opérateur d’infrastructures Covage et ses plus de 700 000 lignes et 800 000 lignes raccordables en zone moins dense, dont la zone RIP, d’initiative publique. Subsistent cinq opérateurs de gros de fibre optique (Orange et SFR FTTH en tête, ainsi qu’Axione, qui appartient à Bouygues Telecom et au fonds BPCE, Altitude infrastructure, seul opérateur totalement indépendant, et TDF). Et depuis le 1er janvier 2020, c’est Nordnet, filiale d’Orange, qui exploite le fonds de commerce de Wibox, fournisseur d’accès intégré d’Altitude infrastructure.

L’absence de concurrence renchérit les coûts

Une vente anticipée dès l’origine en 2010, indique David El Fassy, président d’Altitude infrastructu ...

