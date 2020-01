La charte de cohabitation intergénérationnelle solidaire

Logement

Publié le 15/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Créé par la loi « Elan » du 23 novembre 2018, le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste.

Cette cohabitation repose sur deux constats : la difficulté pour certains jeunes de se loger, et l’isolement et la solitude de certaines personnes âgées, facteur aggravant de la perte d’autonomie. Elle doit permettre d’optimiser l’occupation des logements et les dépenses énergétiques.

Un arrêté du 13 janvier a pour objet de définir la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.