Retraites : les employeurs territoriaux expriment « leur inquiétude »

Fonction publique

Publié le 14/01/2020 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

La Coordination des employeurs territoriaux a adressé le 13 janvier un courrier aux ministres en charge des retraites et de la fonction publique territoriale dans lequel ils formulent plusieurs demandes.

Etat et collectivités locales

Avec la publication du projet de loi de réforme des retraites voulue par le gouvernement, et alors que le conflit, et les négociations entrent dans une nouvelle phase, les élus locaux, réunis au sein de la Coordination des employeurs publics territoriaux se manifestent auprès des ministres en charge du dossier.

Dans un courrier adressé le 13 janvier à Laurent Pietraszewski, et Olivier Dussopt, respectivement (nouveau) secrétaire d’Etat en charge des retraites, et secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique, les employeurs territoriaux « souhaitent exprimer leur réelle inquiétude face à l’absence d’information précise et de considération des spécificités de la fonction publique territoriale ».

« Malgré des demandes réitérées », la situation des territoriaux n’est pas « clairement » prise en compte « sur trois points principaux », affirme Philippe Laurent, président du CSFPT et signataire du courrier pour la Coordination.

La FPT, une fonction publique particulière

Tout d’abord, quelle sera la prise en compte des droits acquis et des primes dans le calcul des

