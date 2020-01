Accueil

Actualité

Actualité France

France Stratégie pauvreté : la formation des travailleurs sociaux sur les rails

Travail social

Stratégie pauvreté : la formation des travailleurs sociaux sur les rails

Publié le 15/01/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Le plan de formation des travailleurs sociaux a été présenté à l’ensemble des acteurs du secteur le mardi 14 janvier au ministère de la Santé et des Solidarités. Emeline Le Naour

Lancé dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le plan de formation des travailleurs sociaux a été présenté à l’ensemble des acteurs du secteur le mardi 14 janvier au ministère des Solidarités et de la Santé. Décloisonnement, coopération des territoires et valorisation du métier ont notamment été abordés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Formation fonction publique

Travail social