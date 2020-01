L’abandon des services de proximité, meilleur carburant des colères sociales

Politiques publiques

Publié le 15/01/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, Documents utiles, France

Le Conseil d’analyse économique (CAE) a publié en janvier une note « Territoires, bien-être et politiques publiques » qui pointe le lien entre la dégradation des conditions de vie locales et le mouvement des gilets jaunes.

Parue en janvier, l’étude « Territoires, bien-être et politiques publiques » du Conseil d’analyse économique (1) signée Yann Algan, Clément Malgouyres et Claudia Senik, et repérée par Le Monde, cherche à analyser les déterminants locaux du mécontentement d’une partie de la population. Elle s’inscrit dans un champ qui comporte déjà de nombreux travaux publiés sur les gilets jaunes, et plus généralement les fractures territoriales : par exemple, un rapport du Défenseur des droits, une analyse de l’OCDE ou encore un rapport de l’Obsoco.

Les auteurs se sont ici attachés à étudier cinq caractéristiques des conditions de vie locale :

l’emploi,

la fiscalité locale,

les équipements privés et publics,

l’immobilier,

et le lien associatif.

Ils essaient de déterminer dans quelle mesure chacun de ces critères a un impact sur trois symptômes du mal-être :

la mobilisation des gilets jaunes, la variation du taux d’abstention lors des élections présidentielles, et le mal-être déclaré des citoyens (mal-être subjectif mesuré au niveau individuel).

Un des constats majeurs de l’étude identifie que « la perte des

