L’AdCF souhaite passer des contrats de confiance avec l’Etat

Associations d'élus

Publié le 14/01/2020 • Par Cédric Néau Romain Mazon • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L'assemblée des communautés de France lance un appel à la confiance. Lors de sa cérémonie des voeux, elle a multiplié les appels au dialogue avec le gouvernement, mais également à la co-construction. Le gouvernement entend bien son appel, mais sera-t-elle écoutée ?

Etat et collectivités locales

La parole est à la confiance. Après des vœux de défiance la veille émis par la confédération Territoires Unis formée par l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et de Régions de France au Sénat, c’est un appel à la confiance mutuelle entre l’échelon local et l’Etat qu’a lancé Jean-Luc Rigaud, président de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) lors de sa cérémonie de vœux le 14 janvier à l’Institut du monde arabe. « Il faut sortir de la défiance et des postures », a insisté le président de l’association.

Réforme fiscale : espoirs ou illusions ?

Le président de l’AdCF ne veut toutefois pas tomber dans l’angélisme et entend bien veiller à mesurer les impacts de chaque réforme, à commencer par celle de la fiscalité loca ...

