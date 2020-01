Quand stationnement connecté rime avec attractivité et fluidité

Trophées « Fier(e) de ma commune »

Le centre-ville de Soissons accueille un trafic routier d’envergure et nécessite une capacité de stationnement tout aussi importante. Le stationnement, service proposé par les collectivités, peut être optimisé si l’on comprend les logiques et les usages qui en sont faits. A Soissons, les capteurs vidéo installés en hauteur scannent les rues pour faire remonter des données sur l’utilisation du stationnement et les flux routiers. Les solutions mises en place ont valu à la municipalité d'être récompensée par un trophée "Fièr(e) de ma commune" .

Chiffres-clés Coût. Installation des capteurs, fabrication des panneaux connectés : 450 000 €. Frais opérationnels : 10 000 € / an. Financement. 50 % du déploiement des capteurs pris en charge au titre d’Action cœur de ville, 15 % du projet par le département de l’Aisne.

Organisés par « La Gazette » avec l’Association des maires de France et France Info, les trophées « Fier(e) de ma commune » ont été remis le 1er juillet 2019. 570 communes ont participé à ces prix, 40 avaient été présélectionnées par le jury. Soissons a été récompensée dans la catégorie « mobilités ».

[Soissons (Aisne) 28 500 hab.] A Soissons, il est désormais possible pour les habitants de savoir où se garer grâce à une application pour smartphone de parking connecté, alimentée par des capteurs. Mais bien plus qu’un service usager, ces petits boîtiers discrets, accrochés aux façades et aux lampadaires, scrutent les pratiques des Soissonnais pour le compte de la mairie et d’un projet de redynamisation du centre-ville.

« Pour construire notre produit, nous sommes partis du constat que les gestionnaires ne savent pas ce qu’il se passe sur les 12 mètres carrés que constitue une place de parking », explique Henri de La Porte, PDG de Parking Map, le prestataire de la ville de Soissons. La solution proposée est un « observatoire dynamique du stationnement qui présente en temps réel ce qu’il se passe sur une place et donne des indicateurs métriques sur l’utilisation du stationnement », poursuit-il.

Parmi les indicateurs calculés : la rotation des véhicules, la durée moyenne de stationnement, la saturation du stationnement, les pics d’arrivée et de départ des véhicules, les flux routiers et pédestres. Mais aucune donnée personnelle n’est collectée, aucune plaque d’immatriculation n’est relevée. Parking Map propose de croiser les données des capteurs avec d’autres éléments, comme le trafic, les horaires des trains, les événements.

Tourner en rond

« A terme, cette analyse nous permettra de revoir notre plan de circulation et de stationnement, de désengorger les rues », envisage Pierre Bureau, l’adjoint au maire délégué aux transports, à la circulation, au stationnement.

Le centre-ville n’est large que de 500 mètres, soit cinq minutes à pied, et compte deux artères commerciales. Les places de parking, au nombre de 268, sont concentrées dans les rues, en plus de grands parcs de stationnement qui se trouvent à l’intérieur et aux abords proches du centre-ville. Mais dans la rue Saint-Martin, très commerçante, les automobilistes cherchent à se garer. « Ils tournent en rond et ça encombre la voirie, ça crée des bouchons. Avec le parking connecté, ils auront l’information de la disponibilité des parkings avant de s’engager dans la ville », se réjouit l’adjoint.

Jalonnement dynamique

Des panneaux indicatifs seront installés à plusieurs entrées du centre-ville et connectés en temps réel avec l’interface Parking Map, ils redirigeront automatiquement les automobilistes vers les poches de stationnement où des places sont disponibles. « De la place, il y en a ! Mais il faut accepter de marcher quelques minutes », affirme Kévin Boulanger, le directeur des services informatiques (DSI). Le déploiement des 130 capteurs, couvrant 2 000 places, est en cours de finalisation. Les premières analyses des données ne viendront qu’en juin prochain selon le DSI.

« Aujourd’hui, on est focalisé sur le stationnement, le jalonnement dynamique, mais on aimerait également obtenir une cartographie des usages, pour voir les pratiques selon les quartiers et aller faire de la pédagogie », explique-t-il. De la pédagogie pour éviter les « voitures ventouses » ou les infractions à répétition. « Il y a un gros travail à faire sur la culture des automobilistes, c’est typique des villes moyennes », analyse Lucie Billaud. La chargée de mission « smart city » de Soissons aimerait aller au-delà de la régulation du stationnement et travailler sur la culture de la voiture en milieu urbain.

Les problèmes de stationnement et de circulation avaient été mis en évidence dans une étude urbaine de 2015 et définis comme une priorité dans le projet Cœur de ville de Soissons. Afin de revitaliser le centre, Pierre Bureau veut agir pour les commerçants « en facilitant le stationnement et en améliorant l’attractivité du centre-ville ». Dans ce cadre, le cœur de ville pourrait être entièrement reconfiguré.

Contact : Kévin Boulanger, DSI, k.boulanger@ville-soissons.fr

Les projets de la ville intelligente Alain Crémont, vu comme un maire qui « innove, teste et crée » par Henri de La Porte, PDG de Parking Map, a insufflé à Soissons une dynamique de développement des services publics numériques dans les domaines de l’éducation, du patrimoine, de la mobilité et de la gestion des déchets. La ville souhaite avoir, au sein du Grand Soissons (28 communes, 52 150 hab.), une « position de ville test, qui lance des projets et voit ce qui fonctionne, ce qui peut être déployé au niveau de l’agglomération », explique Lucie Billaud, chargée de mission « smart city ». Une dizaine de projets smart city ont été réalisés ou sont en cours. Pour 2020, l’un d’eux porte sur « la médiation numérique, l’accompagnement de tous les publics dans la transition numérique. Il faut créer et améliorer les services, utiliser les nouvelles technologies, mais on ne peut pas se permettre qu’une partie de la population n’y ait pas accès par manque de maîtrise des outils », détaille la chargée de mission.

