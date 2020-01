En 2020, la mue des pôles de compétitivité

Développement économique

Publié le 16/01/2020

L'Etat a annoncé sa mise en retrait des pôles de compétitivité au profit des régions pour 2020. Une situation qui ne réjouit pas tous les acteurs économiques.

Créés en 2004, les pôles de compétitivité vont vivre cette année un changement important avec le retrait de l’Etat dans la gouvernance et les financements au profit des conseils régionaux. Cette évolution avait été esquissée dès 2016 mais voit son aboutissement concret dans la loi de finances pour 2020. Annoncé par Edouard Philippe lors du congrès de Régions de France, en octobre, un transfert de 15 millions d’euros a été acté. Néanmoins, des questions persistent. Tous les crédits n’ont, en effet, pas été transférés, comme l’a souligné, dans son avis sur le projet de loi de finances, le député (LR) Rémi Delatte. Jusqu’à présent, l’Etat et les conseils régionaux coopéraient sur l’animation du réseau, le financement et les projets développés. Aujourd’hui, l’Etat souhaite se mettre en retrait, sans toutefois expliquer clairement comment. Si les régions sont prêtes à se mettre plus en avant sur la thématique, certains responsables de pôle sont plus frileux et veulent garder le système tripartite.

L’Europe en ligne de mire

Les pôles poursuivront par ailleurs la phase 4, qui a été lancée officiellement en mars. Son objectif est d’ouvrir beaucoup plus les 56 pôles à l’international et particulièrement à l’Europe. Les financements de l’Union européenne sont également recherchés : les pôles sont désormais encouragés à postuler pour les fonds européens, notamment, pour le programme-cadre de recherche Horizon 2020, doté de 80 milliards d’euros. L’aide de l’Etat diminuant et les conseils régionaux n’étant pas forcément en mesure de compenser, les pôles de compétitivité doivent, de toute façon, trouver de nouvelles sources de financement.