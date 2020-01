Le très haut-débit, une histoire de fonds

Dossier 2020 - Aménagement numérique

Publié le 14/01/2020 • Par Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

Après la fermeture, ou la suspension selon certains, du guichet de financement du plan France THD début 2018, les collectivités attendaient que l’Etat réaffirme ses engagements de soutiens aux réseaux d’initiative publique. Mais les crédits annoncés dans le cadre du PLF 2020 sont jugé insuffisants pour financer l’achèvement de la couverture du territoire en fibre optique. Entre collectivités et gouvernements, la rupture est consommée.

Bon an mal an, le plan France très haut-débit déroulait son calendrier depuis 2017. Les collectivités s’étaient bien crispées, début 2018, au moment de la fermeture du guichet finançant les réseaux d’initiative publique (RIP), cependant les choses avaient repris leurs cours. Les appels à manifestation d’engagements locaux, par lesquels les collectivités confient aux opérateurs de nouvelles zones dans les RIP, ont connu un succès mitigé, mais avaient donné du temps. Jusqu’à la bonne nouvelle du 16 octobre, et l’annonce de la réouverture du guichet France THD, doté de 140 millions d’euros. Bonne nouvelle de courte durée.

Rien ne va plus !

Alors que les sénateurs, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, augmentent l’enveloppe à

