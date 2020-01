Transition écologique : comment passer au vert dans les cantines

Accueil

Publié le 13/01/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

L'alimentation et l'eau potable sont deux vecteurs potentiels et importants de substances considérées comme des perturbateurs endocriniens. Jérôme Dorkel / Strasbourg Eurométropole

Le think tank Terra Nova sort un rapport résumant les défis et difficultés à relever pour les futurs élus, afin de respecter la loi Egalim. Les cantines scolaires seront un des enjeux des municipales, en tant que vitrine de la politique alimentaire, sociale et écologique des villes. Une vingtaine de solutions et propositions opérationnelles s’adressent à toutes les villes et au gouvernement.