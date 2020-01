Projet de loi 3D : le Gouvernement attendu au tournant

Décentralisation

Publié le 13/01/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

En communion avec le Sénat, les patrons des trois principales associations d’élus dénoncent toujours « les méthodes ultra-centralisatrices » du gouvernement. Rassemblés sous la bannière de Territoires Unis, ils réclament de nouveaux transferts de compétences.

Avec son projet de loi 3D, comme décentralisation, déconcentration et différenciation, le Gouvernement a-t-il enfin trouvé son triangle magique pour les collectivités ? Pas sûr. En attendant la présentation du texte en conseil des ministres au second semestre, les élus de l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et de Régions de France maintiennent la pression sur le pouvoir. Lors des vœux de leur confédération, Territoires Unis, le 13 janvier au Sénat, ils ont même daubé sur le credo gouvernemental en faveur des libertés locales.

François Baroin (LR), président de l’AMF a dénoncé les « méthodes ultra-centralisatrices » du pouvoir macronien. « Avant la présentation du projet de loi 3 D, nous souhaitons avec le Gouvernement nous entendre sur les ...

