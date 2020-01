Afin de favoriser l’emploi des jeunes, les professionnels se regroupent en un guichet unique

Insertion

Publié le 23/01/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : Innovations et Territoires, Régions

A Sarcelles, les acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle sont réunis en un même lieu. Une initiative de l’interco.

Chiffres-clés 54 professionnels : 30 salariés de la mission locale, 16 agents du pôle « prévention jeunes et familles » et 4 agents du PRE de la ville de Sarcelles, et 4 agents de la communauté d’agglo Roissy pays de France.

[CA Roissy pays de France, Seine-et-Marne et Val-d’Oise, 49 communes, 350 400 hab.] C’est un projet pilote en Ile-de-France. A Sarcelles, un espace ressources mutualisé est dédié à l’emploi et à l’insertion professionnelle des 18-25 ans. Il rassemble dans un même lieu la mission locale, le Plie , l’espace emploi, le pôle « prévention jeunes et familles » et le PRE de la ville de Sarcelles.

L’espace de 2 300 mètres carrés, situé au cœur du quartier des Cholettes, a été inauguré en octobre 2019, mais avait ouvert six mois plus tôt. Il a pour objectif de « faciliter l’accès des services » aux usagers, mais également de favoriser « l’émulsion collective des acteurs sociaux », assure Linda Ghemmour, responsable de cet espace emploi.

Jusqu’à 40 % de chômage

Communauté d’agglomération Roissy pays de France, associations, services de l’Etat… les initiateurs du projet entendent s’attaquer au chômage, dont le taux est l’un des plus hauts d’Ile-de-France. Un défi de taille pour la communauté d’agglomération, à cheval entre les départements de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, où le chômage culmine à 40 % dans certains quartiers les plus défavorisés.

« Parmi les 352 000 habitants que l’on administre, il existe de grandes disparités. On peut passer de zones urbaines très densifiées, comme Sarcelles et ses 60 000 habitants, à des petites communes rurales de 90 habitants. Les problématiques ne sont évidemment pas les mêmes », souligne Patrick Renaud, président de la communauté d’agglomération.