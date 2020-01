Contrôles périodiques des équipements sportifs

Équipement sportif est un terme général qui concerne toutes les installations matérielles destinées à la pratique du sport. Les bâtiments et aménagements extérieurs font l’objet d’une homologation préalable à leur ouverture mais les appareils nécessaires à cette pratique font aussi partie des équipements sportifs et font l’objet de procédures de contrôle pour garantir la sécurité des personnes, qu’elles soient « joueurs » ou « spectateurs ».

Par Jean-Paul Stephant, ingénieur en chef territorial

Buts de football, handball, hockey et basket-ball

Le décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixe les obligations de contrôle applicables aux équipements sportifs servant de buts pour la pratique du football, handball, hockey et basket-ball. Le contrôle de ces cages de but est mécanique et visuel. Mécanique parce qu’il fait appel à la mise en œuvre de masses ou appareils de tirage pour simuler les actions pouvant être opérées par les joueurs en cours d’utilisation et visuel parce qu’il consiste en un simple constat d’existence des systèmes de fixations obligatoires.

L’article 2 du décret ...