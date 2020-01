Comment l’hydrogène se développe en région

Alors que de nombreux projets autour de l'hydrogène commencent à voir le jour un peu partout en France, les unités de production s'implantent plus ou moins rapidement dans les régions. Etat des lieux.

cet article fait partie du dossier

Une bouffée d'oxygène pour l'hydrogène

Les prochaines Assises européennes de la transition énergétique (à Bordeaux, du 28 au 30 janvier) seront encore l’occasion, pour l’association Afhypac, de remettre ses trophées de l’hydrogène. Après que le département de La Manche a été récompensé pour son projet Bhyke lors des derniers Trophées de l’ingénierie territoriale, l’Afhypac récompensera des entreprises, collectivités ou organisations ayant développé une initiative innovante autour de l’hydrogène.

Or, les projets ne manquent pas en la matière, surtout autour des questions de mobilité. Pour accompagner les nombreux programmes en cours, toutes les régions (ou presque) ambitionnent d’implanter des stations de production. Le site de l’Afhypac recense justement les projets en cours et les unités de production déjà en activité, quelle que soit la nature des porteurs de projet (entreprise privée ou collectivité locale) et des exploitants (entreprise privée ou publique, SEM…).

Comme on peut le voir sur l’infographie ci-dessous, il ressort ainsi que l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les mieux dotées à ce jour, que ce soit dans des grosses agglomérations (Paris, Lyon, Grenoble…) ou des villes plus modestes (Ivry-sur-Seine, Rungis, La Motte Fanjas…).