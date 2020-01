Accueil

La PMI plaide pour un rôle pivot dans les 1000 premiers jours de la vie

Publié le 13/01/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Auditionnés par la Commission des 1000 premiers jours, le Syndicat national des médecins de la Protection maternelle et infantile (SNMPMI) et la plateforme « Assurer l’avenir de la PMI » plaident pour un rôle pivot de la PMI en matière de santé périnatale et petite enfance.

