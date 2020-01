Accueil et intégration des étrangers : les collectivités territoriales sollicitées

Accueil des migrants

Publié le 10/01/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Dans une instruction du 27 décembre 2019, le ministre de l’Intérieur demande aux préfets d’amplifier les partenariats avec les collectivités en matière d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants. Concernant les réfugiés, il évoque la contractualisation en cours avec les métropoles, souhaitant l’élargir aux villes moyennes.

« Cette instruction n’a rien de révolutionnaire », observe Emmanuel Heyraud, directeur Cohésion sociale et développement urbain à France urbaine. En effet, elle s’inscrit dans la continuité du Comité interministériel de l’intégration du 5 juin 2018 et de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Elle ne modifie pas les orientations de la politique migratoire de 2019.

Confusion sur les publics concernés

Emmanuel Heyraud relève une confusion sur les personnes concernées par l’instruction. En effet, elle fait référence à ces quelques 100 000 d’étrangers primo-arrivants ayant obtenu un titre de séjour régulier en France et signé un Contrat d’intégration républicaine avec l’Office français de l’immigration et de ...