Retrouvez l'essentiel de l'actualité des deux premières semaines de janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Droits de LOM – Après deux années de longs débats et d’allers-retours parlementaires, la loi d’orientation sur les mobilités a été promulguée le 24 décembre dernier et publiée le 26 décembre au Journal officiel. Mais ce texte, appelé à bouleverser l’organisation des transports en France [lire aussi notre article], a vu certains de ses articles retoqués par le Conseil constitutionnel. Comme on peut le voir sur le site Internet de la haute institution, l’article 33, en particulier, n’a pas été jugé conforme alors qu’il devait permettre à l’Etat d’autoriser des expérimentations locales de nouvelles solutions de mobilités en zone rurale. Le Conseil reproche au texte de ne pas « définir plus précisément le domaine et les finalités de ces mesures […] le législateur a méconnu les exigences de l’article 38 de la Constitution. »

En prime – Comme prévu, le dispositif baptisé « Ma Prime Rénov’ » est entré en vigueur début janvier [lire aussi notre article]. Les Echos rappellent ainsi que cette prime à la rénovation énergétique des logements à destination des ménages vient remplacer le crédit d’impôt transition énergétique (CITE). A l’occasion du lancement de cette nouvelle aide financière, le gouvernement a affiché l’ambition de distribuer 200 000 primes cette année – en plus des 350 000 CITE attendus – pour un budget total de 400 millions d’euros. Avec la fusion de ces deux aides, 500 000 primes pourraient être distribuées l’année prochaine en augmentant notamment le nombre de ménages modestes parmi les bénéficiaires.

Ça chauffe – L’association Via Seva, en partenariat avec l’Ademe, a publié son baromètre annuel sur le chauffage des Français. Comme le rapporte Environnement magazine, l’étude montre que 53% des personnes interrogées se disent prêtes à changer de mode de chauffage pour moins polluer, en privilégiant notamment les énergies renouvelables, et pour adopter un système plus économique. Le mix idéal, selon l’enquête, serait composé de solaire, de géothermie et de récupération de chaleur. Enfin, le baromètre montre également, chez les Français, une méconnaissance des réseaux de chaleur.

Reconversion électrique… – Selon France 3 Régions, il sera bientôt plus facile de reconvertir un véhicule thermique en véhicule électrique. Jusqu’ici, la pratique est interdite en France mais devrait être autorisée fin février à la suite d’un engagement d’entrepreneurs regroupés au sein de l’association AIRe (Acteurs de l’industrie du rétrofit électrique). Depuis un an, cette association échange avec l’Etat pour faire évoluer la réglementation. Un projet d’arrêté a été soumis à la Commission européenne qui devra se prononcer d’ici février.

… et immatriculation – En attendant de convertir son véhicule thermique, le plus simple est toujours d’acheter électrique. Selon le baromètre Avere France, cité par Autos Infos, 70 000 véhicules légers rechargeables ont été immatriculés en 2019, confirmant une progression régulière. Mais ce résultat reste en deçà des objectifs fixés par les acteurs de la filière. Le contrat stratégique de filière prévoit en effet un million de véhicules électrifiés en 2022. Dans le détail, 42763 véhicules particuliers (+38%) ont été immatriculés, pour 7958 utilitaires légers (-2%) et 18582 hybrides rechargeables (+38%).

Autoroute vs RER – Inauguré en décembre dernier, le RER transfrontalier reliant Genève à la Haute-Savoie va finalement se confronter à une concurrence inattendue. Comme l’explique Le Temps, le gouvernement français vient d’autoriser les travaux d’un tronçon autoroutier entre Thonon et Genève sur un itinéraire sensiblement identique à celui du RER. Une décision qui fait bondir les associations de défense de l’environnement.

Métro XXL – Après deux ans et demi de travaux, les Toulousains découvrent aujourd’hui la ligne A du métro version XXL. France Info le rappelle : les stations et les quais ont été agrandis afin de pouvoir accueillir des rames de 52 m de long pouvant ainsi embarquer deux fois plus de voyageurs sur une ligne où 400 000 usagers sont attendus chaque jour.

Et aussi…

La FNCCR publie un guide pour accompagner les acteurs locaux à gérer leur réseau de chaleur à travers les différents outils numériques ;

Dans un communiqué de presse, la start-up Racing for the oceans annonce accompagner un établissement parisien de la chaîne hôtelière Best Western sur la voie du zéro plastique à usage unique.

Attendu pour la fin de l’année, le téléphérique toulousain Téléo représente un chantier d’une grande ampleur [La Dépêche].