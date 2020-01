Pour une mobilité écologique : l’autopartage

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

L’usage d’un véhicule individuel sans en être propriétaire permet de réduire à la fois le trafic routier, la congestion urbaine, la pollution et l’occupation de l’espace public liée au stationnement de longue durée. La présente fiche examine les objectifs de cette forme de mobilité à la fois écologique et économique ainsi que les modalités d’intervention des collectivités locales et les modes de gestion.

