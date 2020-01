Les élus locaux mis en cause lors de l’épidémie de gastro-entérite

Santé

Publié le 10/01/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : actus experts technique, Régions

Est-il juste d’incriminer les élus locaux quand une épidémie de gastro-entérite s’étend aux élevages ostréicoles et empêche la commercialisation des coquillages depuis le 18 décembre ? Tel est le reproche de 300 ostréiculteurs qui manifestaient, le 8 janvier, devant le siège de la communauté de communes Auray Quiberon Terres Atlantiques. Décryptage.

A quelques jours des fêtes de fin d’année, le 18 décembre, les préfectures d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont interdit le ramassage et la commercialisation des coquillages des baies de Quiberon et du Mont-Saint-Michel en raison de leur contamination par le norovirus qui cause la gastro-entérite. En début de semaine, les mêmes interdictions ont été prises par les préfectures de Charente-Maritime et de la Manche, avant que 300 manifestants travaillant dans les parcs à huîtres ne se réunissent, le 8 janvier, devant le siège de la communauté de communes Auray Quiberon Terres Atlantiques (Morbihan, 24 communes, 86 000 habitants). Ils ont réclamé la démission de son président, l’ancien député Philippe Le Ray et le dessaisissement de la collectivité au profit de l’Etat.

« Les élus du Morbihan ...