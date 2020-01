Aménagement commercial : les clés de la réussite

Développement économique

Publié le 10/01/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : Documents utiles, France

L'assemblée des communautés de France vient de publier, en collaboration avec la Semaest, un guide sur la revitalisation commerciale, sous l'angle de l'action foncière.

Longtemps angle mort des politiques, laissé aux seules mains des acteurs économiques, la problématique commerciale revient au coeur des politique publiques d’aménagement local. La raison : les phénomènes de désertification de centres-villes, et de vacance commerciale, auxquels le plan Action Coeur de ville ambitionne de remédier, et les évolutions des modes de consommation.

L’Assemblée des communautés de France a déjà édité des guides sur le commerce, elle s’est mobilisée pour la réforme de l’urbanisme commercial. Accompagnée de la Semaest, experte en la matière, elle apporte dans ce guide une méthodologie et des « bonnes expériences » de territoires.

Une démarche pensée pour éviter le coup par coup

Le guide recommande tout d’abord de mettre en place une démarche globale, assise sur un diagnostic commercial et immobilier. Il s’agit de faire une analyse de la demande sur le territoire, et d’identifier les acteurs et moyens mobilisables.

A partir de là, un « plan de marchandisage », et une programmation commerciale pourront être élaborés. La programmation commerciale vise à cibler les locaux stratégiques à acquérir par la collectivité ou son opérateur délégué, pour les remembrer, les rénover, les commercialiser et les gérer, et à cibler les locaux stratégiques du parc social ou public dont la collectivité souhaite maîtriser les destinations via son opérateur délégué ou elle-même. Il permettra aussi de flécher les activités des locaux des programmes immobiliers neufs ou en renouvellement urbain.

Les outils mobilisables

Le guide détaille également les procédures d’urbanisme et outils réglementaires mobilisables. Le Schéma de cohérence territoriale est le document d’urbanisme de référence en matière de planification d’aménagement commercial et artisanal. Il contient un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Il doit déterminer les localisation préférentielles des commerces.

Le plan local d’urbanisme « gagne à intégrer l’objectif général de « requalification du commerce par la maîtrise foncière », pour sécuriser l’exercice du droit de préemption », note le guide, qui revient sur l’exercice de ce droit. Il détaille par ailleurs le rôle et l’apport de chaque acteur local, et leur cadre d’intervention. Enfin il contient un chapitre spécifique sur les espaces commerciaux situés en périphérie des villes, et les enjeux de leur requalification.