Accueil

Emploi Carrière

Emploi Carrière Actu Emploi

Actu Emploi Pénibilité : la fonction publique est davantage exposée selon une étude

Santé et travail

Pénibilité : la fonction publique est davantage exposée selon une étude

Publié le 10/01/2020 • Par Emmanuel Franck • dans : Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

AdobeStock

Selon une enquête du ministère du Travail, les fonctionnaires sont plus souvent exposés à des risques professionnels que les salariés du secteur privé. Un des facteurs de risques les plus signalés par les agents territoriaux est la contrainte physique. En prévision de la réforme des retraites, les syndicats demandent à intégrer ce facteur dans les critères de pénibilité et de départ anticipé. Le gouvernement refuse.