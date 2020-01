Droit à l’erreur pour les collectivités : premier feu vert pour le futur texte

Simplification

Réunie le 8 janvier 2020, la commission des lois a adopté la proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale. Un texte attendu par les collectivités et ses agents.

Hier amendement recalé au sein de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, aujourd’hui proposition de loi. Les députés Hervé Maurey (Union centriste – Eure), Sylvie Vermeillet (Union centriste – Jura) et plusieurs de leurs collègues ont déposé il y a maintenant presqu’un an, une proposition de loi tendant à créer un droit à régularisation en cas d’erreur, semblable à celui des usagers qui figure depuis 2018 dans le code des relations entre le public et l’administration et issu de la loi pour une société de confiance.

Pour rappel, ce droit à l’erreur consiste en un droit à régularisation de l’erreur au bénéfice de tout usager de l’administration qui méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, une règle applicable à sa situation, sans faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou être privé d’une prestation due.

Considérant que « le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs et même de voir sa responsabilité engagée s’est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter », les auteurs de cette proposition de loi ont souhaité étendre le droit à l’erreur aux communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Même droit

Car le droit à l’erreur au bénéfice des usagers était parfois délicat à mettre en œuvre au sein des collectivités notamment du fait de l’absence d’un même droit reconnu à l’agent public. Comme nous l’indiquait Thomas Cazenave, délégué interministériel à la Transformation publique lorsque nous l’interrogions à ce propos en mai dernier : « vous ne pouvez pas demander aux agents de reconnaître le droit à l’erreur des usagers si vous ne reconnaissez pas en interne le droit à l’erreur ».

Une demande des agents publics entendue par la commission des lois du Sénat qui a donné son feu vert, mercredi 8 janvier 2020 à la proposition de loi. Philippe Bas (LR), président de la commission et sénateur de Manche, a rappelé que « de nombreuses collectivités disposent de moyens humains relativement modestes qui justifient pleinement la création d’un droit à régularisation dans certaines procédures complexes, comme cela est déjà reconnu pour des usagers de l’administration ».

Prochaine étape, le 1er février en séance publique.