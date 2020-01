Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Pénibilité : le plan Dussopt fait des vagues

Réforme des retraites

Pénibilité : le plan Dussopt fait des vagues

Publié le 09/01/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Patricia Marais

Le gouvernement vient d'entamer un cycle de négociation avec les partenaires sociaux du public sur la pénibilité et sur les fins de carrière et la retraite progressive. Une négociation sur des « plafonds et modalités » de droit à départ anticipé, mais pas sur le changement de fond : la suppression des catégories actives à partir de la génération 1975. Les syndicats sont vent debout contre ce projet.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Métiers de la fonction publique

Retraite fonction publique